La neve blocca l'auto, escursionisti recuperati dai Vigili del Fuoco

Disavventura oggi, 11 dicembre, per due escursionisti a Revine Lago. La coppia era uscita ieri per una escursione al Pian dele Femene e aveva parcheggiato l'auto elettrica al parcheggio e punto panoramico, sopra i laghi, in località La Posa, in via degli Alpini.

Passata la notte in un bivacco in quota, stamattina, intorno alle 10,20, quando sono scesi per riprendere il veicolo, la brutta sorpresa: la macchina era bloccata dalla neve, che stava cadendo copiosa. A prestare soccorso ai due escursionisti dono stati i Vigli del Fuoco. Il veicolo, invece, è rimasto sul posto, in attesa che le condizioni meteo migliorassero.