Parco del Livelet, domenica 16 maggio laboratorio sulle pitture rupestri

Secondo appuntamento della stagione per il Parco Archeologico Didattico del Livelet a Revine Lago. La struttura sarà aperta domenica 16 maggio per attività all’aria aperta, giochi, laboratori e grigliate in compagnia, grazie alle apposite postazioni per il barbecue. La prima giornata di apertura, domenica 9 maggio, è stata un successo: 250 persone hanno scelto di trascorre la giornata al Parco del Livelet. Il 16 maggio proseguono i laboratori, partendo da “Gli artisti delle grotte”: a partire dalle 11 famiglie e bambini potranno scoprire le affascinanti pitture rupestri del paleoveneto. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, i professionisti del parco si cimenteranno in una dimostrazione sulla scheggiatura della selce, con cui nella preistoria venivano realizzate le punte delle frecce.

Con l’arrivo della bella stagione, il parco resterà aperto tutte le domeniche, dalle 10 alle 18, fino a fine ottobre. Un’ottima opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta, rispettando il distanziamento sociale. Un’area verde molto estesa, nei pressi dei laghi di Lago e Santa Maria, dove trovarsi per un pic-nic o una grigliata, grazie alle opposite postazioni per il barbecue. Un parco che è anche didattico: i laboratori per bambini a tema paleoveneto sono già ripartiti e proseguiranno nel corso dell’estate. I bambini possono sperimentare l’archeologia, in un sito noto per gli antichi reperti paleoveneti ritrovati. Le palafitte, costruite come quelle degli uomini preistorici, sono al momento chiuse per lavori, resi necessari dall’allagamento dello scorso inverno; le visite guidate dagli esperti del parco riprenderanno pertanto domenica 23 maggio. Attraverso laboratori e dimostrazioni, è possibile conoscere vita quotidiana e abitudini degli abitanti di un villaggio palafitticolo tra il Neolitico e l’Età del Bronzo.

Il parco è aperto al pubblico solo su prenotazione e in totale sicurezza. L’area è dotata di tutte le misure e le precauzioni, necessarie per far fronte alla delicata situazione, e di personale preparato, pronto a soddisfare le richieste dei visitatori. Come da disposizioni vigenti, per l’accesso al parco è obbligatorio entrare con mascherina indossata e mani igienizzate, mantenendo sempre la distanzia di 1 metro.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.

Dal 2009 il Comitato Provinciale UNPLI Treviso gestisce, in convenzione con la Provincia di Treviso, il Comune di Revine Lago e in collaborazione con la Pro Loco di Revine Lago, il Parco Archeologico Didattico del Livelet, che ogni anno conta oltre 19.000 presenze, tra visitatori, turisti e alunni delle scuole primarie e secondarie provenienti da tutto il Veneto e dalle regioni limitrofe. Negli anni, grazie alla sinergia tra le nostre realtà e alla rete con diversi soggetti e attori del territorio, il Parco del Livelet è stato ampliato con nuovi spazi e strutture e le proposte didattiche e culturali sono state potenziate e diversificate.