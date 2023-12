Omicidio di Vanessa, il Procuratore: «La denuncia per stalking non sembrava avere un carattere di urgenza»

«Forse l'urgenza del caso è stata sottovalutata». Nella conferenza stampa di oggi, 20 dicembre, il procuratore della Repubblica di Treviso prova a spiegare come sia stato possibile che, a fronte della denuncia presentata da Vanessa Ballan - la giovane donna 26enne assassinata ieri in casa, a Spineda di Riese Pio X, dal kosovaro 40enne Bujar Fandaj- il 27 ottobre (circostanziata da fatti concreti) l'ufficio dei magistrati trevigiani non abbia preso alcun provvedimento. In particolare una misura cautelare che forse avrebbe potuto salvarle la vita.

«In realtà - spiega Martani - non c'era gli estremi per prendere l'unico provvedimento che avrebbe potuto impedire a Fandj di assassinare Vanessa ovvero l'arresto in carcere. Si poteva però decidere per il divieto di avvicinamento, cosa che non è stata fatta e che a posteriori sembra essere stato un errore di valutazione da parte del sostituto procuratore che si occupava del fascicolo aperto nei confronti del 40enne per il reato di stalking».

Vanessa e Bujar si erano conosciuti nel supermarket di Riese Pio X dove la vittima lavorava come cassiera. Era l'estate del 2022 e fra i due era scoppiata un passione che li avrebbe portati a intrattenere una relazione clandestina durata quasi un anno. Poi, dodici mesi dopo, la decisione della 26enne di interrompere la frequentazione. Lui non lo avrebbe accettato, cominciando a mandarle messaggi anche minatori. Nell'agosto del 2023 in una occasione si era presentato al supermercato e l'avrebbe spinta. "Ti ammazzo" le avrebbe detto. Il 26 dello stesso mese aveva fatto irruzione nella casa dove Vanessa viveva con il compagno, il 28enne Nicola Scapinello, e il figlio piccolo. Non ci sarebbero stati gesti violenti da parte del 40enne che però le avrebbe detto «lascia tuo marito e torna con me"». Ma la ragazza avrebbe rifiutato, mandandolo via in malo modo.

Da allora e fino a ottobre sarebbe proseguita l'attività persecutoria, fatta di visite a sorpresa sul lavoro e soprattutto di messaggi via whatsapp che però lei ha cancellato. Vanessa infatti non voleva che la sua “storia” con Fandaj venisse scoperta dal fidanzato e quindi avrebbe sopportato in silenzio. Fino al 27 ottobre, quando finalmente si confida con Nicola. Qualche giorno prima il kosovaro l'aveva minacciata di pubblicare sul web i video "hot" ripresi quando i due avevano momenti di intimità. A seguito della querela la casa di Altivole dove il 40enne vive subisce un perquisizione da parte dei carabinieri di Castelfranco, nel corso della quale vengono sequestrati un computer e dei cellulari, uno dei quali avrebbe contenute le immagini a luci rosse.

«Ma da allora - torna a dire Martani - Bujar Fandaj avrebbe smesso di importunarla. Eravamo in attesa della relazione tecnica sul contenuto dei telefonini, che avrebbe potuto dirci che cosa il 40enne scriveva alla vittima e la cronologia di quei messaggi. Ma il documento non era ancora arrivato. La valutazione fatta era di un caso che non avesse i requisiti dell'urgenza ma la cosa purtroppo si è rivelata tragicamente infondata».