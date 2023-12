Zaia: «Lutto regionale anche per il funerale di Vanessa Ballan»

«Siamo davanti a un femminicidio dai contorni estremamente drammatici: due vittime, una mamma e la sua creatura, non ancora venuta al mondo, sono stati quest’oggi uccisi barbaramente. Un fatto che fa rabbrividire e, ancora una volta, indignare». È questo il commento del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, di fronte il femmincidio verificatosi oggi a Riese Pio X. «Un crimine così efferato si è verificato a pochi giorni dalle esequie di Giulia Cecchettin - prosegue il Governatore -. La ferita era ancora aperta, la nostra comunità ha ancora negli occhi e nel cuore l’angoscia di tante giornate di sofferenza. Nuovamente assistiamo a una spirale di violenza che necessita da parte di tutta la società, a partire dalle istituzioni, di una risposta assolutamente ferma. Anche nel giorno delle esequie di Vanessa Ballan proclamerò il lutto regionale: ogni femminicidio non è più questione limitata ad una singola famiglia, ma coinvolge ed è uno sfregio per tutta la nostra comunità. È tutto così molto triste di fronte alla storia di una ragazza, una mamma, di soli 26 anni, la cui vita è stata oggi strappata a coltellate. Voglio esprimere il mio cordoglio più commosso e sentito alla famiglia di Vanessa e all’intera comunità di Riese. La speranza è che il criminale che ha commesso questo delitto sia al più presto assicurato alla giustizia: ripongo la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti e della magistratura che sono certo darà presto risultati».

«Sono attonita per quanto accaduto a Riese Pio X dove una giovane mamma è stata uccisa a coltellate mentre il presunto omicida è in fuga» così l’assessore all’Istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan «Pensavamo di aver toccato il fondo dell’orrore con Giulia. Servono più competenze per intercettare per tempo i disagi, le devianze, patologie di chi arriva a sfogare la propria aggressività su una persona, in particolare su una donna. Sono troppi i casi di femminicidio a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo, in un’escalation di violenza aggravata dall’ultimo femminicidio. Autorevoli psicologi mi hanno detto che serve l’educazione all’affettività nelle scuole per trasmettere e diffondere il valore del rispetto dell’altro. Con la dottoressa Vera Slepoj, autorevole psicologa e psicoterapeuta nonché scrittrice, terremo una lectio sull’educazione all’affettività destinata a tutti i Sindaci del Veneto con i loro Assessori al Sociale perché è dai territori che proviamo a costruire dei punti di ascolto e accompagnamento».

«È con dolore, orrore e rabbia che apprendo dell’ennesimo femminicidio, avvenuto a Riese Pio X, nella provincia di Treviso» ha commentato la parlamentare Rachele Scarpa (Pd) «La ferita di quanto successo a Giulia Cecchettin e decine di altre donne è ancora fresca dentro di noi, e di nuovo il nostro territorio diventa teatro della violenza mortale di un uomo su una donna. Voglio esprimere le mie condoglianze più sincere alla famiglia e ai cari della vittima, e ribadire la necessità di impegnarci per fermare questa strage, conscia che le parole non bastano più. Dobbiamo agire subito, ora, non so cosa altro debba succedere per farci capire l’assoluta priorità di questo problema».