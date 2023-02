Le moto, la musica, i videogame: il sorriso di Francesco si spegne a 21 anni

Campioncino con le mini-moto, già a 12 anni, amante della musica e brillante chitarrista ma anche bravo studente, una mente vivace, in grado di progettare un videogame a cui stava lavorando proprio quando il male che lo attanagliava ha sferrato nei suoi confronti il più terribile degli attacchi, quello purtroppo decisivo. Sono ore di grave lutto quelle che si stanno vivendo a Vallà di Riese Pio X per la prematura scomparsa di Francesco Azzalini, ex studente della 5BL del liceo artistico Rosselli (con cui aveva affrontato la maturità lo scorso anno scolastico), scomparso a causa di una grave forma di leucemia. Il giovane combatteva contro questo terribile male da almeno due anni, con periodiche sedute di chemio, ma purtroppo giovedì scorso il suo cuore si è definitivamente fermato. La notizia della sua morte ha destato forte cordoglio a Vallà: la comunità si è stretta attorno alla famiglia, mamma Elena e papà Marco, oltre al fratello Nicola. Il funerale è stato fissato per martedì prossimo, 28 febbraio, alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà. Lunedì alle 20 prevista invece una veglia di preghiera.

Francesco, come detto, era un grande appassionato di motori e con le minimoto, a 12 anni, aveva conquistato diversi podi con la sua moto, una Stamas (autografata da Andrea Dovizioso) che purtroppo i ladri avevano rubato dal garage di casa. Altra passione, coltivata con gli amici, era quella per la musica: faceva parte di un gruppo rock e amava i Linkin park. Stava inoltre frequentando un master in grafica, con l'obiettivo di creare un videogames in cui fondere i caratteri dei suoi due registi più amati, Kurosawa e Sergio Leone. Sogni purtroppo infranti, per sempre.