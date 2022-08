Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: patente ritirata e auto sequestrata

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto, a Vedelago, i carabinieri hanno fermato un 58enne della zona per un normale controllo stradale in Via Trento e Trieste.

L'uomo si trovava alla guida della sua auto, una Volkswagen Polo, quando i militari dell'Arma gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest. A quel punto sono iniziati i problemi dal momento che il 58enne si è più volte rifiutato di soffiare nell'etilometro. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che denunciarlo (in stato di libertà), sequestrandogli l'auto e ritirandogli la patente di guida.