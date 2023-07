Rissa fuori dalla Camera di Commercio, aggredito il presidente Pozza

Ennesimo episodio di violenza in zona Camera di Commercio a Treviso: questa volta, a fare notizia, è il fatto che ad essere stato aggredito sia stato il presidente dell'ente trevigiano, Mario Pozza. Uscito verso le 14.30 da un accesso secondario su Via Fiumicelli, Pozza si è trovato davanti a una rissa tra giovani di varie etnie: sudamericani, nordafricani, ragazzi dell'Est Europa e italiani. Un episodio non nuovo, purtroppo, in quella zona. Uno dei giovani coinvolti nella rissa si è però accorto della presenza del presidente della Camera di Commercio, intento a farsi strada proprio nel momento in cui era scoppiato il parapiglia, e ha iniziato a minacciarlo verbalmente dirigendosi verso di lui brandendo una bottiglia di vetro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il presidente Pozza, comprensibilmente spaventato, ha trovato rifugio in un bar poco distante dicendo al suo aggressore che avrebbe chiamato i carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo provocando la fuga dei giovani coinvolti nella rissa e dell'aggressore di Pozza. Il presidente non ha riportato nessuna ferita. Increduli turisti e passanti che hanno assistito alla rissa a calci, pugni e bottigliate in pieno centro storico. L'appello ora è quello di aumentare la sicurezza nel quadrante per prevenire nuovi possibili episodi di questo tipo. Jennipher Gola, consigliere comunale di Treviso, commenta così la vicenda: «Mi sento sollevata nel sapere che il presidente Pozza sia uscito incolume da una pericolosa situazione - afferma la consigliera comunale in quota FDI , Jennipher Gola - ma al tempo stesso mi auguro che quanto vissuto da lui in prima persona possa scuotere una volta per tutte il "tavolo" decisionale attorno a questa zona cittadina. Ricordiamoci che l'area di Piazza Borsa e giardini è zona di forte interesse per quanto riguarda attività commerciali e spazi sociali , frequentati da mamme ed anzini - conclude Gola - gran parte del problema ruota attorno al non corretto utilizzo dei giardini di S. Andrea, una riqualifica con una focus rivolto allo sport e famiglie aiuterebbe concretamente l'inizio di una svolta».