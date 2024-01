Travolta da una catasta di legno, donna muore sul colpo

Terribile incidente domestico a Roncade, nel cortile di un'abitazione di via Erbe. Una donna di 50 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta e uccisa da una catasta di legname da ardere che le è franata addosso da una legnaia. Attirati dal violento urto, alcuni vicini di casa (la donna era in casa da sola) sono accorsi sul posto e hanno dato l'allarme: quando i soccorritori sono giunti sul posto per lei non c'era però più nulla da fare. Era stata inizialmente mobilitata una squadra di vigili del fuoco che è stata fatta rientrare. Medico e infermieri del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso della malcapitata. Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Roncade che ora indagano sull'episodio.