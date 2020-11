Ecovandalo finisce nella rete dei controlli: multa da 600 euro

Sperava di farla franca abbandonando i rifiuti alle prime luci dell'alba vicino a un campo a Musestre, frazione di Roncade. I suoi movimenti però non sono passati inosservati e così è stato scoperto e poi multato. A finire nella rete degli ecovigili un uomo di mezza età, non residente a Roncade, sorpreso a gettare sacchi pieni di spazzatura nella campagna di via Tre Ponti lungo la strada che da Musestre porta a Casale sul Sile. La segnalazione è partita intorno alle 7:30 di ieri, giovedì 12 novembre, da un cittadino che si stava recando a lavoro e che ha deciso di contattare l'assessore delegato Daniele Biasetto. Come richiesto dal sindaco e dall'assessore la macchina dei controlli si è subito attivata e grazie all'intervento immediato dell'ufficio ambiente e al sopralluogo degli ecovigili è stato possibile risalire all'autore del gesto.

«Non si comprende proprio come ci sia ancora qualcuno che è convinto di poter fare il furbo e di poterla fare franca – dichiara il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli – quanto accaduto dimostra che chi compie gesti di questo tipo viene non solo velocemente individuato ma anche sanzionato. Ringrazio il cittadino che prontamente ha segnalato l'episodio, gli uffici e i vigili che sono subito intervenuti».

Al loro arrivo, poco dopo la segnalazione, gli ecovigili hanno trovato diversi sacchi neri con dentro rifiuti di ogni tipo, ma anche assi, tavole di legno e perfino pezzi di auto: «Tra i rifiuti gli agenti hanno trovato anche elementi che hanno portato all'identificazione del soggetto – dice l'assessore Biasetto – Nei suoi confronti è stata elevata la sanzione di 600 euro. Ringrazio i cittadini che ci hanno segnalato questo spiacevole episodio».