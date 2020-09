Pappagallo rimane bloccato su un albero a 30 metri d'altezza: lo salvano i pompieri

Curioso e simpatico intervento quello effettuato dai vigili del fuoco sabato mattina in via Tiveron a Zero Branco. Verso le ore 10.15, infatti, i pompieri sono stati chiamati per salvare un pappagallo (nello specifico un'ara dalla ali verdi) che era rimasto bloccato su un albero a 30 metri d'altezza. Forse fuggito dalla propria gabbia, o forse non abituato al volo libero, sta di fatto che l'uccello non era più in grado di scendere dalla pianta. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso che tutto finisse per il meglio, con l'ara che una volta arrivata a terra si è subito posata sulla spalla della sua padrona prima di tornare a casa.

