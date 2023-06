Carico di cemento si stacca da un camion: donna in bici travolta e uccisa

Incredibile tragedia nel pomeriggio di oggi, 9 giugno, a Cavrie di San Biagio di Callalta, lungo via Valtrigo, all'altezza del civico 49. Una donna in sella ad una bici è stata travolta e uccisa da un grosso pezzo di cemento che si è staccato da un camion che lo stava trasportando e precedeva la ciclista. Il pezzo di cemento sembra si trovasse sopra ad una gru che viaggiava sul cassone del mezzo. L'episodio è avvenuto poco dopo le 16. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della malcapitata. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta. Sulla tragedia la Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta.