Investita mentre attraversa la strada, gravissima una sedicenne

Ha attraversato la strada in corrispondenza di via Borgo Antiga, poco prima di un ponticello, in pratica davanti a casa, senza acorgersi che in quei frangenti stava sopraggiungendo da in direzione di Tarzo una Fiat 500. Nell'impatto, inevitabile, M.B., una giovane di 16 anni, è stata colpita in pieno ed è caduta in maniera violenta sull'asfalto, battendo la testa.

Il sinistro è avvenuto ieri, sabato 29 ottobre, intorno alle 19,15 nel comune di San Pietro di Feletto, all'altezza dell'incrocio fra via Borgo Antiga e la strada provinciale. Immediatamente soccorsa da un'ambulanza giunta dal vicino ospedale di Conegliano la ragazza, residente nel comune di Vittorio Veneto e che stava rincasando, è stata stabilizzata e ora versa però ora in gravi condizioni, ricoverata in prognosi riservata.

Alla guida della Fiat 500 c'era un giovane residente a Cison di Valmarino. Il ragazzo avrebbe cercato evitare la ragazza frenando disperatamente ma non è riuscito ad evitare la collisione. È stato lo stesso ragazzo ragazzo a prestare i primi soccorsi e a dare l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Conegliano coordinati dal comandante Claudio Malamace, che hanno effettuato i primi rilievi del sinistro, hanno gestito la viabilità in un'ora di intenso traffico e hanno raccolto le testimonianze, in primo luogo quella dell'investitore.

In quel tratto di strada non ci sono le strisce pedonali: per la completa ricostruzione di quanto è successo sarà quindi importante valutare anche la velocità alla quale viaggiava l'auto al momento dell'incidente. Sul giovane alla guida sono stati effettuati già ieri sera anche i test sul tasso alcolico ma sembrerebbe che non sia risultato in stato di ebbrezza.