Tragedia a Crevada, si affaccia l'ipotesi del suicidio

Si affaccia l'ipotesi del suicidio nella vicenda relativa alla tragica scomparsa di Alessandro Ricci, il giovane di 32 anni il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 aprile, in un sifone pieno d'acqua, al confine tra San Pietro di Feletto e Crevada. E' questa la traccia investigativa su cui stanno lavorando gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Mara De Donà, che sull'incidente ha aperto un fascicolo che per ora è per atti relativi.

Sul corpo di Ricci, che era figlio adottivo di Gabriele Ricci, uno dei proprietari dell'azienda edile Agribeton di Treviso, è stato effettuato nel corso della mattinata un esame post mortem esterno. L'assenza di segni evidenti di violenza e il fatto che le scarpe del morto sono state ritrovate non distanti dal bordo del canale fanno propendere per l'ipotesi del gesto estremo, anche se al momento non c'è chiarezza su quelli che potrebbero essere motivi che potrebbero aver condotto il 32enne a togliersi la vita. Solo in seguito al riscontro dell'esame cadaverico il pubblico ministero deciderà o meno sull'esecuzione di una eventuale autopsia.