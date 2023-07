Infermiera aggredita e scippata in strada, papà eroe blocca il ladro

Faiz Khazimardanov, 39enne di origini russe da quindici anni in Italia, era appena uscito insieme a suo figlio dal supermercato Eurospin di Sant'Antonino quando, nel pomeriggio di venerdì 8 luglio, ha sentito le urla di una donna che era appena stata aggredita e derubata in strada.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", vittima dello scippo era un'infermiera 38enne. Il ladro, in bicicletta, stava fuggendo con le borse della donna contenenti soldi, cellulare e documenti. Il papà 39enne, capita la situazione, non ha esitato a bloccare il malvivente mettendosi davanti al ladro e facendolo cadere dalla bici. Ne è nata una collutazione in cui il ladro ha colpito alla testa il 39enne con una delle borse rubate all'interno della quale c'era una bottiglia. Faiz ha iniziato a perdere sangue dalla testa ma, nel frattempo, altri residenti si sono accorti di cosa stava succedendo e hanno aiutato il 39enne e l'infermiera scippata chiamando sul posto gli agenti della Volante. Il ladro è Miguel Ozuna, 29 anni, dominicano d'origine ma residente in Strada Ovest: bloccato a terra dai residenti tra Via Colonna e Via Morosini, l'uomo si è arreso all'arrivo della polizia e del 118 sul posto. Arrestato per rapina, sabato mattina è stato portato in tribunale per la convalida dell'arresto. In attesa del processo per il ladro è scattato l'obbligo di dimora a Treviso e la permanenza in casa di notte dalle ore 22 alle 7 di mattina. Il papà eroe che l'ha fermato sarà ricevuto dal sindaco a Ca' Sugana nei prossimi giorni.

Il commento del sindaco

L'episodio ha colpito molto Mario Conte, primo cittadino di Treviso: «Sono dispiaciuto per quanto accaduto alla signora vittima dello scippo, sono episodi che non devono accadere e anche di questo parlerò col Prefetto. Mi conforta però sottolineare la reazione di comunità, prima ancora che di controllo di vicinato, avuta dai residenti. Voglio simbolicamente ringraziare tutti i cittadini intervenuti: ho letto con sono stati una decina e ognuno di loro ha fatto qualcosa: chi ha soccorso la signora, chi ha chiamato Polizia e soccorsi e chi ha provveduto a rallentare la fuga. Attraverso lo spirito di comunità aumenta la sicurezza di tutti. Essere coesi, uniti, pronti a darsi una mano quando serve, è la carta vincente. Questo vuol dire che nel quartiere c'è un clima sano, dove i residenti si aiutano e si sostengono. È così in tutta la città e lo vediamo nel dialogo continuo tra cittadini e agenti della polizia locale».