/ Borgo Treviso

Anziana in bici rapinata dell'orologio: caccia a due ladre e al loro complice

Scippo in pieno giorno, venerdì mattina, a Castelfranco Veneto. Vittima una 73enne del luogo fermata in Via Borgo Treviso. La signora ha cercato di opporre resistenza rimanendo ferita e dovendo ricorrere alle cure del 118. Indagano i carabinieri