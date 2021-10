Sparisce nel nulla, 41enne trovato morto in un bosco lungo il Sile

Si sono concluse tragicamente, a Silea, le ricerche di un 41enne di origini calabresi, residente nella zona, che era scomparso nel nulla dalla giornata di ieri, lunedì 18 ottobre. L'uomo, la cui auto è stata rinvenuta a Cendon di Silea, nella zona dell'imbarcadero, non dava più sue notizie da alcuni giorni. Le ricerche, guidate dai carabinieri della stazione di Silea e condotte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, sono iniziate alle 21 di lunedì sera e sono riprese nella prima mattinata di oggi, con l'ausilio del nucleo Saf dei pompieri. Alle 10.15 il tragico epilogo: il corpo senza vita del 41enne è stato trovato esanime, in un bosco, non distante dal fiume Sile.