Barchino affonda a causa del maltempo, carburante inquina il Sile

Nel pomeriggio di oggi, 27 marzo, alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e pattuglie dei carabinieri della stazione di Silea sono state mobilitate per il recupero di una piccola imbarcazione che è affondata mentre si trovava ormeggiata lungo il fiume Sile, lungo via Alzaia a Silea. Il barchino sarebbe colato a picco, pur rimanendo appeso alle bricccole, a causa del maltempo della giornata di ieri: l'affondamento ha causato purtroppo anche una piccola fuoriuscita di carburante nelle acque del fiume. Le operazioni di recupero del natante si sono concluse attorno alle 17 circa e sono state rallentate dalla necessità di far rimuovere alcune automobili che si trovavano posteggiate poco distante al corso d'acqua: per portare a terra la piccola barca è stata infatti utilizzata una gru, fatta giungere appositamente sul posto per l'occasione. I pompieri accorsi da Treviso con il personale fluviale e l’autogrù, hanno svuotato con una pompa a immersione la barca per poi metterla in secco.