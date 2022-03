Esce di casa e sparisce nel nulla, ore di angoscia per la sorte di una 66enne

Sono ora di forte angoscia a Silea per la sorte di una donna di 66 anni, residente a Silea, che è scomparsa nel nulla da mercoledì. A denunciarne l'allontanamento ai carabinieri è stato il marito. Subito è stato attivato il piano della Prefettura per la ricerca di persone scomparse. Coinvolti nelle ricerche sia i vigili del fuoco che i carabinieri. Per ora le ricerche, svolte anche nell'area del fiume Sile, non hanno avuto esito.