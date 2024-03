Minaccia il fratello poi si suicida impiccandosi ad un traliccio ferroviario

Tragedia in tarda mattinata in via dei Cipressi a Spresiano. Intorno alle 13,30 un giovane di 26 anni si è tolto la vita impiccandosi ad un traliccio della vicina linea ferroviaria. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. Pare che poco prima di mezzogiorno il ragazzo si sarebbe barricato in casa dove si trovavano la madre e il fratello, di qualche anno più giovane. Il 26enne, che sarebbe apparso in una condizione di forte alterazione psicofisica, avrebbe prima aggredito e poi tenuto "in ostaggio" il fratello, che avrebbe anche tentato di accoltellare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno chiamato i carabinieri.

Accortosi del tempestivo arrivo dei militari dell'Arma il ragazzo avrebbe cercato di nascondersi tanto da "liberare" l'altro giovane, che è riuscito ad uscire dall'abitazione utilizzando una scala. Poi è stato messo al sicuro dai carabinieri che hanno evitato che fosse oggetto di atti di violenza da parte del 26enne. Non è chiaro se sia intervenuto anche un agente negoziatore che abbia cercato di allacciare un qualche contatto con il 26enne.

A quanto si è capito nei minuti successivi la vittima del gesto inconsulto è riuscito ad uscire dalla casa dirigendosi verso la ferrovia. Lì, grazie ad una scala di servizio, è salito su un traliccio e si è tolto la vita impiccandosi. Il cadavere è stato rinvenuto dagli stessi militari qualche minuto più tardi. Il 26enne non era una persona nota ai servizi sociali del Comune ma sembra che nell'ultimo periodo avesse dato alcuni segni di squilibrio e avrebbe denotato anche una forma di depressione. Lungo la linea ferroviaria alcuni treni sono stati bloccati accumulando un ritardo sugli orari programmati.

«E' una giornata tristissima per Spresiano, un'altra giovane vita che se ne va - spiega il sindaco di Spresiano Marco Dalla Pietra - sono stato allertato subito dopo il fatto ma cosa sia successo esattamente non lo so. Ho atteso per recarmi qui dopo che i vigili del fuoco hanno rimosso il corpo. Non ho ancora parlato con i famigliari, non mi sembra il momento. Ma siamo tutti vicinissimi alla famiglia che conosciamo bene, è una famiglia radicata nella comunità».