"Morte bianca" alla cava di Mosole, il corpo di Andrei martoriato da numerose ferite

Andrei Perepujnii, che ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto lunedì pomeriggio alla Cava Mosole alle Bandie di Lovadina, sarebbe morto probabilmente per l'assenza di aria. Questa la prima indicazione che viene dall'autopsia condotta oggi, 20 gennaio, dall'anatomoptologo Alberto Furlanetto sul corpo dello sfortunato operaio moldavo. Il post mortem avrebbe messo in evidenza anche traumi su tutto il corpo dovuti alla caduta della ghiaia sul poveretto. Se sia arrivata prima l'asfissia o se invece l'uomo sia deceduto per effetto dei colpi subiti dal materiale in caduta lo si saprà con certezza soltanto quando saranno stati portati a termine tutti gli esami autoptici.

Parepujnii è stato trovato sotto un cumulo di ghiaia: nessuno avrebbe visto nulla. Non c'è nessuna conferma neppure sul coivolgimento nella tragedia del nastro trasportatore (i sindacati hanno lanciato nei giorni scorsi pesanti accuse circa la presunta scarsa manutenzione), macchinario vicino al quale è stato trovato in seguito il corpo senza vita del 31enne. Decisiva sarà insomma la perizia disposta dalla Procura di Treviso che dovrà chiarire con certezza se si sia trattato di un malfunzionamento del macchinario, circostanza respinta dall'azienda Mosole, o di un errore umano.

Sulla "morte bianca" la Procura, che ha disposto il sequestro della cava, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando al momento i vertici del gruppo: oltre a Remo Mosole sono iscritti i figli Mara e Rudy e i nipoti Gianni e Ferdinando, che invece sono i figli di Sergio Mosole, fratello di Remo.