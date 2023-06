/ Via Dante Alighieri

Incendio in un appartamento, donna salvata da una guardia giurata della Civis

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì a Spresiano, in via Dante Alighieri. Un vigilante ha visto fiamme e fumo in una palazzina ed è subito intervenuto, lanciando poi l'allarme a vigili del fuoco, carabinieri e Suem 118. Residente in stato confusionale ma illesa