Litigano a bordo del treno regionale, il capotreno chiama i carabinieri

Rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio i due 20enni che nel primo pomeriggio di venerdì 14 luglio sono venuti alle mani sul treno regionale diretto da Conegliano a Treviso Centrale.

Verso le 14.30 un 25enne italiano ed un 28enne albanese hanno iniziato a litigare per futili motivi: in pochi attimi dalle parole si è passati alla violenza e i passeggeri hanno segnalato l'accaduto al capotreno. Vista la situazione, il capotreno ha deciso di allertare i carabinieri presenti in stazione a Spresiano. I militari dell'Arma sono saliti a bordo e hanno identificato i due giovani, riportando la situazione alla normalità. Nel frattempo però il treno ha accumulato un ritardo di un quarto d'ora prima di ripartire verso il capolinea.