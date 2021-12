In casa la scorta di marijuana e hashish, arrestato un 30enne

Ben 33 grammi di hashish, 174 grammi di marijuana e la somma di 1.050 euro in contanti oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Questo quanto hanno sequestrato i carabinieri perquisendo un'abitazione di Spresiano, residenza di un 30enne, T.N.. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da tempo il giovane era sotto osservazione dei militari dell'Arma che martedì sera sera hanno fatto scattare il blitz presso l'abitazione del reo: l'operazione ha permesso di rinvenire un piccolo bazar di droghe e il denaro frutto dell'attività di spaccio. Il fermato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorita' giudiziaria.