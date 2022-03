Controlli in centro, operativa la stazione mobile dei carabinieri

Fine settimana di controlli nelle zone nevralgiche del centro di Treviso: da Piazza Duomo alla stazione dei treni i militari dell'Arma stanno svolgendo diversi servizi di pattuglia sia nelle ore pomeridiane che serali anche grazie all'utilizzo della stazione mobile.

Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai cittadini e per contrastare episodi di criminalità nelle aree più "sensibili" del centro, dove nel weekend arrivano migliaia di persone. Non sono mancate in queste ore le richieste di informazioni e consigli a passanti e turisti. Con la stazione mobile, i carabinieri guidati dal colonnello Gianfilippo Magro saranno ancora più presenti in centro storico per fornire un intervento immediato in potenziali situazioni di criticità. Il veicolo si può muovere in città fungendo da presidio mobile per il controllo dell’area urbana e per la ricezione di denunce e segnalazioni da parte dei cittadini.