Rimangono bloccati in auto verso il Pizzoc: devono intervenire i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, venerdì poco dopo le 19, per il recupero di una macchina rimasta bloccata lungo la strada per il Pizzoc. A bordo una coppia che in preda al panico ha preferito giustamente chiamare i soccorsi prima di avere conseguenze peggiori. «La strada è ancora ghiacciata e ricordo che vi è un'ordinanza di divieto per chi non ha catene o gomme da neve e comunque proprio per la presenza di ghiaccio meglio evitare di salire in macchina. Un ringraziamento va dunque ai vigili del fuoco per il pronto soccorso" dichiara il consigliere comunale di Fregona Daniele Dal Mas.

"In queste giornate, dove la Luna è piena, sono in molti coloro che salgono anche su in Cansiglio per ciaspolate notturne. E il tutto deve essere fatto in modo programmato e comunque avendo torcia e materiale tecnico come ramponi e ramponcini nello zaino e anche ricambi di vestiario necessario. Va tenuto conto che, se comunque durante il giorno le temperature sono elevate per la stagione, di sera e notte si abbassano notevolmente. La strada per il Pizzoc presenta poi ancora disagi per la copertura telefonica mobile che però andremo a colmare grazie a Tim nei prossimi mesi".