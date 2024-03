Insegnante derubata del portafoglio, studente insegue e ferma il ladro

Non sono solo i bulli a fare notizia: la settimana scorsa uno studente di 16 anni, iscritto all'Istituto Einaudi di Montebelluna, ha inseguito e affrontato uno scippatore che aveva rubato poco prima il portafoglio alla sua professoressa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", lo scippatore sarebbe un ex studente dell'istituto, un po' più vecchio del 16enne che lo ha inseguito riuscendo a recuperare i documenti ma non i soldi dal portafoglio della professoressa che ha anche accompagnato dai carabinieri per la denuncia. Fondamentali per fermare lo scippatore, anche un paio di ragazzini, amici del 16enne. È stata la stessa docente a raccontare l'episodio, in una lettera inviata al dirigente, nella quale definisce il ragazzino come un eroe. Lo scippo era avvenuto all'ingresso della galleria che collega piazza Oberkochen al centro, all'altezza della merceria. Il 16enne iscritto all'Einaudi ha assistito alla scena insieme ad altri tre amici e ha rincorso in bicicletta lo scippatore obbligandolo, nonostante le minacce, a consegnare loro il portafogli. Il giovane ha poi raggiunto l'insegnante, originaria del Sud e arrivata da poco a Montebelluna, davanti alla caserma dei carabinieri e senza che lei gli chiedesse nulla ha deciso insieme ai suoi amici di entrare e contribuire alla denuncia fatta ai carabnieri. Lo scippatore è riuscito comunque a fuggire con soldi e telefono della professoressa, presenti all'interno della borsa ma, almeno i documenti, sono stati recuperati.