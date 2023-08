Electrolux, rientro bollente in fabbrica: oltre 34 gradi sulla linea 2

Rientro choc lunedì 21 agosto, giorno di riapertura, in Electrolux a Susegana, con 34.2 gradi di caldo misurati sui display una delle temperature più alte misurata in fabbrica. Lo ha denunciato un dipendente operaio con un post condiviso sulla chat WhatsApp dei lavoratori. La temperatura è stata raggiunta in linea 2, nella fabbrica vecchia, alle ore 15 orario che può vedere anche un'ulteriore salita nelle ore successive.

La Rsu ha chiesto per vie brevi alla direzione di valutare una riduzione degli orari per questo giorni di caldo eccezionale ancora presente, sperando sia una coda dell'estate e che finisca presto. «Lavorare a ritmi sostenuti e con queste temperature è decisamente problematico, oltre che potenzialmente rischioso - il messaggio del sindacato all'impresa -. Domani mattina presto verificheremo la situazione e chiederemo di essere ricevuti per valutare le ulteriori azioni (oltre alla distribuzione degli integratori di sali e minerali in corso) a tutela degli operai e lavoratori più esposti da attuare. Ipotesi sindacale è ridurre orari di lavoro e di conseguenza l'esposizione a tali rischi».