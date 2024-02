Imbrattano una chiesa e l'esterno di una ex azienda inneggiando a Putin

Nel giorno successivo alla misteriosa morte di Aleksei Navalny, principale spina nel fianco del regime russo di Valdimir Putin, deceduto in circostanze poco chiare durante l'ora d'aria nel carcere di Kharp, nella Siberia del Nord, alcuni improbabili sostenitori "locali" del capo del Cremlino hanno imbrattato la chiesa dell'Annunciata, che si trova sotto il castello di Collalto a Susegana e i muri esterni dell'ex Brinobet in via Conegliano, con alcune scritte inneggianti al presidente russo.

"W Putin" hanno scritto sulle pareti della chiesa mentre alla Brinobet sono apparse scritte che riportavano "Putin, italiani con te". Ad accorgersene è stata nella mattinata di oggi, 17 febbraio, una Volante della Polizia. Le frasi di sostegno a Putin, che non si può dire se siano state eseguite come diretta conseguenza alla morte dell'oppositore Navalny, hanno probabilmente la stessa mano dal momento: uguale è il colore delle utilizzato (rosa scuro) e soprattutto la calligrafia sembra essere identica.