Ennesimo colpo della "banda della ruspa": blitz a Ponte della Priula

Ennesimo, rocambolesco, colpo della "banda della ruspa". Dopo il blitz avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Castello di Godego, altro blitz questa volta nella tarda serata di giovedì a Ponte della Priula di Susegana, in via 4 novembre. Ignoti, utilizzando un escavatore rubato nella zona, hanno sradicato una colonnina del self service, portando via l'incasso della serata. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti del Commissariato di Conegliano.

Alla banda, per modalità e bersaglio (curiosamente sempre la Q8), attribuibili (tra Veneto e Friuli) una decina di colpi negli ultimi mesi: il 5 agosto a Vallio di Roncade, il 6 e il 28 agosto ad Adria e Barrucchella (Rovigo), il 30 agosto a Rosolina (Rovigo), il 2 ottobre a Motta di Livenza, l'11 dicembre a Martignacco (Udine), il 15 dicembre a Castello di Godego e stanotte a Ponte della Priula.