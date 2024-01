Ubriaco non si ferma all'alt, inseguito e arrestato dai carabinieri

Nel corso della nottata a Conegliano, i militari dell'arma hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 24enne italiano. il giovane, alla guida di autovettura, intercettato da una pattuglia di carabinieri ometteva di fermarsi all'alt e si è dato alla fuga, a tutta velocità. Solo al termine di prolungato inseguimento nei centri di Conegliano, Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave, sulla strada "Pontebbana", al limite del comune di Susegana, il fuggitivo veniva fermato e infine immobilizzato. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di una ridotta quantità di hashish, risultando nel contempo positivo all' alcoltest con tasso pari a circa 1 gr./l. Lo stupefacente, circa 2 grammi, è stato sottoposto a sequestro. Il processo per direttissima che si è svolto nella mattinata di oggi, 13 gennaio, presso il tribunale di Treviso, ha portato alla convalida dell'arresto convalidato. Il giovane è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora in orari notturni.