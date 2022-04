Taser a polizia, carabinieri e guardia di finanza: via libera dal 9 maggio

Da lunedì 9 maggio le forze dell'ordine in servizio nella Marca saranno dotate di taser, la discussa pistola elettrica potrà essere utilizzata in servizio da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Esclusi, per ora, gli agenti della polizia locale.

Il via libera è arrivato nella giornata di martedì 26 aprile dopo l'annuncio del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, intervenuto da Pescara per annunciare l'importante novità. Treviso farà parte del progetto insieme ad altre 15 province italiane, tra cui Udine, Sassari e Pescara. «Si tratta di uno strumento di difesa, deterrenza e sicurezza a tutela dei nostri operatori delle forze dell’ordine» ha spiegato il sottosegretario Molteni. Le polemiche sulla mancata consegna del taser alla polizia locale non sono però mancate. Nei prossimi giorni, nella Marca, sono attese le linee guida per l'utilizzo e le forniture delle pistole elettriche: sembra infatti che non tutto il personale di polizia, carabinieri e fiamme gialle potrà utilizzarle ma solo alcuni comparti.