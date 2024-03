Scossa di magnitudo 4.1 tra Udine e Pordenone: sisma avvertito anche nella Marca

Forte scossa di terremoto la sera del 27 marzo in Friuli Venezia Giulia. Il sisma è stato registrato alle 22.19 ha avuto come epicentro un punto tra Socchieve e Tramonti di Sopra, con una magnitudo di 4.1, una profondità di 10 chilometri, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Nonostante l'intensità della prima scossa in provincia di Udine, avvertita anche nei comuni più a est della provincia di Treviso, non ci sarebbero danni a cose o persone. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone non ha ricevuto chiamate con richieste di aiuto. Altre due scosse di magnitudo 2.3 e 2.7 si sono però verificate alle 22.45 di ieri sera e alle 3.36 di stanotte a Tramonti di Sopra, nel Pordenonese. Anche in questi due casi non sono stati segnalati danni a cose o persone.