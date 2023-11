Camper carico di droga in viaggio verso un rave-party in Francia: cinque arresti

Viaggiavano carichi di droga su un camper diretto in Francia per partecipare a un rave party: cinque ragazzi, tutti tra i 24 e i 30 anni, residenti nelle province di Torino, Treviso e Vicenza, sono stati arrestati dopo essere stati fermati a un posto di controllo a Chivasso la sera di venerdì 27 ottobre. A bordo del mezzo sono stati trovati e sequestrati 34 grammi di cocaina, 305 grammi di eroina, 603 grammi di ketamina, 256 grammi di ecstasy, 90 pastiglie di ecstasy, 35 confezioni di funghi allucinogeni e 1.770 in denaro contante, sospettato di essere ricavo di spaccio. Le indagini successive dovranno stabilire se la droga fosse destinata alla vendita in occasione dell'evento o se i cinque fossero solamente dei corrieri. L'unico trevigiano coinvolto nella vicenda è un 28enne di Casier, artigiano di professione e con precedenti specifici in materia di stupefacenti. Nei guai anche un coetaneo di Caorle (Venezia), anche lui artigiano.