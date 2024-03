Dimentica dove ha parcheggiato l'auto con il cane a bordo, chiama la polizia

Si è recata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per sottoporsi ad una visita medica ma una volta uscita dal nosocomio non ricordava più dove aveva posteggiato l'auto, al cui interno aveva lasciato il suo cagnolino, un vecchio meticcio della bellezza di 16 anni di età. La disavventura è capitata ieri pomeriggio, 11 marzo, ad una trevigiana che, disperata e in lacrime, è stata costretta a chiedere aiuto alla polizia, chiamando il 113 per ritrovare il mezzo. Gli agenti delle volanti della Questura di Treviso, con le indicazioni fornite dall'anziana (modello dell'auto e parga), sono riusciti a rintracciare, nell'arco di pochi minuti, il veicolo che si trovava posteggiato in via Marchesan. Il cagnolino, festante e scodinzolante, ha potuto riabbracciare la sua padrona, anche lei felicissima della veloce soluzione del suo problema.