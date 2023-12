Bici rubata in vendita on line, la proprietaria tende una trappola al ladro

Dopo aver subito, lo scorso 16 dicembre, il furto della propria bici, di fronte alla scuola frequentata dal figlio, il "Fermi" di Treviso, ha trovato, il giorno seguente, su un portale di annunci on line un'inserzione con cui un venditore proponeva proprio quel mezzo, ad un prezzo di 40 euro. La derubata, una 47enne trevigiana, dopo aver denunciato ai carabinieri la sparizione del mezzo, ha chiesto un appuntamento all'inserzionista che aveva proposto l'affare. All'appuntamento per l'acquisto della bici si è presentato un 41enne trevigiano che dopo aver ricevuto il denaro è stato bloccato dai militari che si trovavano nei paraggi, a pochi passi, in attesa di intervenire.

Peggio è andata ad una 80ennne di Dosson che lo scorso 1 novembre, in piazza Da Vinci, non distante da un supermercato, è stata derubata del proprio ciclo mentre stava facendo la spesa. All'uscita del market l'amara sorpresa e la denuncia immediata. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona i carabinieri della stazione di Dosson sono riusciti a denunciare un marocchino di 43 anni, immortalato mentre stava prendendo il mezzo per poi dileguarsi. Purtroppo della bici, del valore di circa 200 euro, si sono totalmente perse le tracce.