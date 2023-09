Primo giorno di scuola, controlli straordinari dei carabinieri in tutta la Marca

Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso impegnati questa mattina, 13 settembre, in tutta la "Marca" nell'"accompagnare", con la loro presenza discreta ma vigile, insegnanti, personale non docente, genitori e alunni in questo inizio di anno scolastico. Regolare, anche se evidentemente più intenso che nei giorni scorsi, anche il flusso di utenti presso le principali stazioni di treni, bus e pullmann, anch'essi obiettivi "privilegiati", stamane e nei prossimi giorni, dell'attività di monitoraggio e prevenzione dei militari dell'Arma.