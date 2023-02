Controlli sulle strade, due automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza

Notte di controlli da parte dei Carabinieri lungo le strade della Marca. Nel corso delle verifiche operate tra il 11 e il 12 febbraio, sono state due le persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza. Un guidatore 32enne è stato "pizzicato" mentre attraversava via della Repubblica a Treviso. L'uomo, sottoposto all'alcol test, è risultato positivo con un tasso pari a quasi 1 gremmo per litro. Il secondo invece è un 31enne, controllato da una pattuglia lungo la strada regionale 53 nel Comune di Istrana. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi all'esame ed è stato comunque denunciato.