Controlli sulla strade, in otto "pizzicati" al volante ubriachi

Otto persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di alcool nel corso di un servizio coordinato a lungo raggio condotto nella serata di ieri, 17 novembre dai carabinieri del Comando Provinciale di Treviso. Si tratta di un 43enne trevigiano sorpreso alla guida di autovettura con tasso maggiore di 1,2, di un 33enne automobilista del padovano che risultava aver assunto sostanze alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,6, di un 30enne coneglianese controllato alla guida risultava positivo all’alcoltest con tasso pari a quasi 1. Nella rete dei Militari sono inoltre finiti 67enne residente nell’opitergino risultava aver assunto sostanze alcoliche con tasso quasi pari a 2, un 27enne del montebellunese sorpreso alla guida della propria autovettura con un livello di 1,20, di un 56enne trevigiano sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 2, di un 43enne trevigiano sottoposto ad accertamento alcolemico a seguito del quale veniva riscontrato un tasso positivo maggiore di 1,5 e di un 27enne brianzolo sottoposto ad accertamento alcolemico a seguito del quale veniva riscontrato un tasso positivo pari a quasi 1. Tutte le patenti sono state revocate o ritirate.

Nel corso della vasta operazione, che ha coinvolto complessivamente una settantina di carabinieri in forza alle Stazioni ed ai Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Treviso, Conegliano, Castelfranco Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto impegnati, sono stati anche tratti in arresto un 49 enne del montebellunese associato alla Casa Circondariale di Treviso poiché destinatario di un provvedimento di revoca del Decreto di sospensione di ordinanza di carcerazione e contestuale ripristino del medesimo, emesso dalla Corte d’Appello di Venezia; un 22enne di origine marocchina dimorante sempre nella zona di Montebelluna già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, con il quale veniva disposta la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere; infine un 58enne del veneziano in ottemperanza di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello di Venezia, per reati di natura finanziaria consumati negli anni scorsi nel trevigiano.

In sette invece sono stati denunciati per droga: nei guai sono finiti due soggetti, un 22enne dimorante nel veneziano e un 30enne residente nel trevigiano, sorpresi a cedere sostanza stupefacente di tipo marijuana, con conseguente sequestro di 30 grammi di stupefacente; un 19enne opitergino trovato in possesso di 6 stupefacente tipo hashish; un minore trovato in possesso di 2 grammi di marijuana; un 24enne residente nel trevigiano trovato in possesso di 3 grammi di “MDMA-ECSTASY”, suddivisa in involucri, nonché di 2 grammi di marijuana; un 24enne trevigiano, sorpreso alla guida della propria autovettura, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina. Altri 8 giovanissimi di Castelfranco Veneto sono stati sanzionati amministrativamente poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente durante un controllo presso un locale della Castellana.

Inoltre militari della Stazione di Dosson di Casier (TV) hanno denunciato a piede libero un 36enne dominicano sorpreso alla guida della propria autovettura con patente di guida palesemente contraffatta, accertando che il soggetto non mai conseguito tale documento. Per questo il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Tre persone sono state denunciate per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Sono un 18enne del montebellunese sorpreso alla guida della propria autovettura in possesso di un cutter con una lama di 8 centimetri, di un 24enne di Conegliano trovato in possesso di arma da taglio, di un minorenne del trevigiano trovato in possesso di un coltello con lama della lunghezza di 6 centimetri prontamente posto sotto sequestro.