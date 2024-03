Con i badge dei colleghi rubavano l'incasso del fast food, due dipendenti nei guai

Utilizzavano i badge dei colleghi assenti da lavoro per intascarsi gli incassi del fast food: a finire nei guai due dipendenti di un noto fast food del veneziano ma di proprietà di una società trevigiana. A far partire l'indagine dei carabinieri di Treviso è stata la denuncia del titolare che ha fornito totale collaborazione agli accertamenti che hanno portato a denunciare le due presunte responsabili, una 46enne e di una 36enne del veneziano. Le donne, approfittando della loro mansione di dipendenti, si sarebbero appropriate, in 14 mesi, di incassi per la somma complessiva di circa 31.000 euro. Le lavoratrici, utilizzando i loro badge e quelli di altri dipendenti, momentaneamente assenti dal lavoro, avevano tentato di eludere eventuali controlli sugli ammanchi "addebitando" le somme a pasti asseritamente fruiti ma in realtà indebitamente sottratte dalle casse dell'esercizio di ristorazione dove lavoravano. L'imbroglio è stato tuttavia scoperto ed ora per le due donne, già sospese dal posto di lavoro, potrebbero esserci conseguenze di natura penale, potendosi profilare a loro carico l'accusa di furto aggravato e sostituzione di persona.