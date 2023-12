Missionario stroncato da un infarto, fissate le esequie di Don Edy Biasetto

Si terranno sabato 30 dicembre, alle ore 10.30, nella cattedrale di Treviso, le esequie di don Edy Savietto, sacerdote diocesano, “fidei donum” in Brasile (diocesi di Roraima), morto improvvisamente lo scorso 20 dicembre, a 51 anni, nella sua casa di Pacaraima. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Tomasi. Il giorno prima l'urna sosterà a Olmi, una delle due parrocchie dove don Edy è stato parroco fino a un anno fa.

L’annuncio, con tutti i dettagli, è stato dato ai sacerdoti diocesani sabato 23, nel pomeriggio, dal vicario per il clero, mons. Donato Pavone: «Cari confratelli, l’urna con le ceneri di don Edy Savietto giungerà in diocesi nella parrocchia di Olmi, dove venerdì 29 dicembre dalle ore 8.00 sarà possibile sostare in preghiera e dove alla sera alle ore 20.30 verrà recitato il S. Rosario. Sabato 30 dicembre alle ore 9.15 l’urna sarà nella Cattedrale di Treviso, dove alle ore 10.30 saranno celebrate le esequie, presiedute dal Vescovo Michele. La tumulazione avverrà nella cappella dei sacerdoti del Cimitero di Montebelluna. Le ceneri saranno accolte da un momento di preghiera e di saluto da parte della comunità in duomo a Montebelluna alle ore 14.30. Continuiamo a pregare».

La messa esequiale in Brasile è stata celebrata giovedì 21 dicembre a Boa Vista (Diocesi di Roraima), presieduta dal vescovo di Roraima, mons. Evaristo Spengler, e seguita in diretta nella nostra diocesi da moltissime persone, grazie al collegamento approntato dalla diocesi di Roraima.