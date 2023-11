Fermato con una bici da gravel rubata da un garage, 15enne nei guai

E' stato trovato in sella ad una bici da gravel Giant, del valore di circa 2500 euro, che risultava rubata lo scorso 5 novembre da un garage condominiale di via Salsa, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. Durante un controllo effettuato dagli agenti delle volanti della polizia, lo scorso 23 novembre, nella zona dell'autostazione della Mom, è stato pizzicato un 15enne, originario del Kosovo, che è stato denunciato per ricettazione. I poliziotti, vedendo il giovanissimo in sella al mezzo, lo hanno fermato, chiedendogli di chi fosse. «Me l'ha prestata un amico»: ha replicato. Dalla banca dati dei cicli rubati però, inserendo modello e numero del telaio, è emersa la verità sul mezzo, di proprietà di una residente di Santa Maria del Rovere, a cui è stato restituito. Il 15enne, segnalato alla Procura per i minori di Venezia per ricettazione, è già stato denunciato recentemente per un episodio simile. Il giovanissimo è purtroppo già ben conosciuto dalle forze dell'ordine: nel tardo pomeriggio dello scorso 17 ottobre era stato controllato insieme ad un gruppetto di coetanei in piazza Martiri di Belfiore, sempre nel quartiere di Santa Maria del Rovere. In quel frangente gli agenti delle volanti avevano sequestrato una pistola finta. Non è chiaro a cosa servisse l'arma falsa, peraltro molto simile ad una vera.

Nei prossimi giorni intanto il Comune di Treviso ha annunciato che presenterà formale querela nei confronti del gruppo di giovanissimi che qualche giorno fa sono stati sorpresi a danneggiare a calci e pugni la pensilina di una fermata della Mom. Sempre in quest'ottica il sindaco Mario Conte ha lanciato un appello alle famiglie, annunciando la volontà di organizzare corsi di educazione civica rivolti ai genitori.