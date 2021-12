Aggressioni e risse: dieci giorni di chiusura per il "Los Zapata"

Controlli a tappeto della Questura di Treviso nei locali della Marca in occasione delle festività natalizie. A finire nel mirino degli agenti il "Los Zapata" di Viale della Repubblica dove, nei giorni scorsi, un cliente era stato aggredito all'interno del locale e, nel maggio scorso, una lite iniziata proprio al "Los Zapata" era terminata con una sparatoria in un condominio di Via Albona.

Dopo aver verificato che, anche in questi ultimi giorni, il locale era frequentato da clienti con svariati precedenti penali, la Questura ha deciso di chiudere l'attività fino a fine anno. Il Questore ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza per la somministrazione di alcol e bevande. I controlli degli agenti continueranno invece anche nei prossimi giorni.