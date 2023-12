Botte ai genitori per avere soldi da sperperare in shopping e droga: arrestata

Quando il padre l'ha minacciata di chiamare le forze dell'ordine, lei gli ha afferrato il telefono e gliel'ha rotto in testa. Basta questo per riassumere la violenza e l'efferatezza con cui una 29enne trevigiana perseguitava, almeno dalla primavera scorsa, i propri genitori: domenica sera, 3 dicembre, dopo l'ennesima aggressione, la donna è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia. Teatro di questa triste vicenda un'abitazione del quartiere Santa Maria del Rovere di Treviso. La 29enne pretendeva da mamma e papà denaro in continuazione, soldi che poi venivano sperperati in shopping e droga. Ogni qual volta che i genitori tentavano di ribellarsi, indicando alla figlia di trovarsi un lavoro anzichè restare in panciolle a casa, per loro erano dolori, con aggressioni fisiche e altri gesti di arbitrio. L'ultimo pestaggio, come detto, domenica sera: ha sferrato un pugno al volto della madre, facendole sanguinare il naso, poi l'ha trascinata per i capelli giù dal letto. Il padre è stato a sua volta malmenato a calci e pugni e quando ha preso lo smartphone per chiedere aiuto, gli è stato preso, per essere colpito sul capo. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno bloccato e arrestato, secondo quanto disposto dal magistrato Gabriella Cama, la 29enne mentre i genitori sono stati accompagnati in ambulanza per essere medicati.