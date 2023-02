Caduta fatale in palestra, addetto alla pulizie muore dopo una lunga agonia

Nel pomeriggio dello scorso 16 gennaio è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava al lavoro nella palestra dell'istituto "Mazzotti" di Treviso, in via Tronconi: una brutta caduta, sbattendo violentemente il capo, ne aveva portato al ricovero, in coma farmacologico, nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Ca' Foncello. Dopo 18 giorni di agonia e almeno due operazioni chirurgiche, si è spento Paolo Malerba, 61enne salentino di Collepasso, dipendente dell'azienda Pulitori e affini spa, ditta che si occupa delle pulizie in 19 istituti trevigiani. L'uomo era considerato una vera e propria colonna e un modello per i colleghi.

Malerba è finito a terra mentre, dopo essere salito sul seggiolone dell'arbitro di volley, utilizzato come scala, stava raggiungendo una manovella sistemata a due metri di altezza per alzare uno dei canestri, proprio in vista dell'allenamento della locale squadra di pallavolo, la Albatros volley. Dopo la brutta caduta il 61enne ha subito perso conoscenza ed è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118. Sull'incidente la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. Alla luce della morte dell'uomo il magistrato potrebbe ordinare un esame autoptico che finirà nel fascicolo in cui è già presente la relazione del nucleo Spisal dell'Ulss 2 sull'incidente.

Per ora non è ancora stata fissata la data dei funerali che dovrebbero svolgersi a Treviso. Malerba lascia la moglie Antonella, le figlie Marta e Serena, la madre Antonietta, le sorelle Donatella, Patrizia, Giuliana e Rosaria, il fratello Enrico e molti altri tra parenti e amici.

"Ci stringiamo alla famiglia di Paolo, venuto a mancare stanotte" ha scritto la società Albatros volley ieri, 2 febbraio "In tutte le gare del weekend verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordarlo, dopo tanti anni era diventato una presenza costante, uno della squadra a tutti gli effetti. Ciao Paolo, ci mancherai".

In provincia di Treviso è il terzo incidente sul lavoro mortale dall'inizio del 2023: la prima vittima è stato il 70enne Primo Bavaresco, a Cavaso del Tomba, nei primi giorni dell'anno, a cui è seguita, il 16 gennaio, la tragica fine di Andrei Perepunjnyi, 31 anni, al lago Le Bandie di Spresiano. Il primo è stato travolto da un albero che aveva tagliato, in un terreno agricolo di Pederobba mentre il giovane è stato sommerso e soffocato da un carico di ghiaia che gli è piombato addosso mentre si trovava al lavoro nella cava della ditta "Mosole".