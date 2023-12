Controlli con l'etilometro durante il week end, quattro patenti di guida ritirate

Quattro le denunce per guida sotto l'effetto di alcool durante il weekend appena trascorso. Questi i risultati dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. A finire nei guai gli occupanti di un'autovettura in transito in via Chiesa a Castelfranco Veneto: il guidatore è risultato positivo all'alcoltest con un tasso pari a quasi 2 gr/l (scattata la denuncia, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo). Il passeggero è stato trovato in possesso di un minimo quantitativo di stupefacente, per il quale sarà segnalato all'Autorità amministrativa. Sempre a Castelfranco Veneto denunciata una 29enne sorpresa alla guida, nella notte fra sabato e domenica, con un tasso superiore a 1.30 gr./lt.. Patente di guida ritirata.

A San Biagio di Callalta deferito un 27enne del veneziano che è risultato positivo all'alcoltest con un tasso maggiore di 1.50 gr/l. (per lui patente di guida ritirata e mezzo posto sotto sequestro amministrativo), mentre a Treviso una 34enne controllata in via Mandruzzato è risultata positiva con tasso superiore a 1 gr./l.

A Pieve di Soligo un 54enne di origini marocchine controllato in Borgo Astolfi è stato denunciato perché destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno in quel Comune emesso dalla Questura di Treviso nel giugno 2022. Analoga sorte per un 20enne trevigiano controllato nel comune di Villorba benché destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel centro emesso dalla Questura di Treviso nel febbraio dello scorso anno.