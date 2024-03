Ubriachi alla guida o contrari all'alcoltest: quattro patenti di guida ritirate

Numerose le patenti di guida ritirate anche nel corso del week end appena terminato. A Preganziol i militari dell’Arma hanno sorpreso un 51enne del veneziano alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione fisica dovuta dall’assunzione di bevande alcoliche che si rifiutava di sottoporsi ad accertamento alcolemico. Analoga condotta di rifiuto opposta a Mogliano Veneto da un 60enne alla guida di un autocarro. Ritirate ai due trasgressori le patenti di guida. A Treviso in viale Luzzati un 41enne alla guida di autovettura sottoposto ad accertamento alcolemico è stato riscontrato positivo con tasso pari quasi a 1,50 g/l. Patente di guida ritirata. La notte scorsa, un 31enne controllato a Castello di Godego in via Postumia, alla guida di autovettura è risultato positivo all’alcoltest con tasso superiore a 1.30 g/l. Patente di guida anche per lei ritirata.

Infine, a Ponzano Veneto, militari dell’Arma, all’esito di perquisizione a carico di un 24enne del posto, hanno proceduto a suo carico al sequestro di 70 grammi di hashish, una dose di marijuana e 2 bilancini digitali di precisione. Scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I controlli nel resto della provincia dell'Arma

La rete di controlli dell'Arma non ha riguardato solo il centro storico di Treviso, con la denuncia di due uomini ubriachi venuti alle mani e con l’arresto di uno straniero poiché munito di documento valido per l’espetrio contraffatto, ma anche il resto della provincia.

Nella nottata tra venerdì e sabato a Montebelluna, militari dell’Arma locale hanno arrestato in flagranza un 41enne italiano, già agli arresti domiciliari per pregresse vicissitudini penali, sorpreso e fermato verso le 3.30 in via Piave alla guida di autovettura, che si era allontanato arbitrariamente dall'abitazione. All’esito di successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un tagliavetri, due taglierini ed un tronchese, senza giustificato motivo. Evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere i reati contestati all’arrestato.

A Paese i Carabinieri hanno rintracciato e posto agli arresti domiciliari su provvedimento emesso dal Tribunale di Treviso un 41enne del posto già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.. L’aggravamento della misura trae origine dalle reiterate violazioni alle prescrizioni e dal recente deferimento in stato di libertà per ricettazione del medesimo, trovato in possesso dai militari dell’Arma, nei giorni scorsi, di un’autovettura di cui la proprietaria aveva denunciato il furto.

I Carabinieri della Stazione di Ponte di Piave hanno proceduto all’arresto ed all’accompagnamento in carcere di un 40enne di origini rumene colpito da ordinanza emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Treviso, a seguito di revoca della misura sostitutiva della detenzione domiciliare dovendo lo straniero scontare un residuo di pena di quasi due anni per il reato di maltrattamenti di conviventi, commesso nel gennaio 2022 in questa provincia.