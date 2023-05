Rapinano negozio in pieno centro, i due responsabili saranno scarcerati

Domani, con ogni probabilità, usciranno dal carcere di Treviso i due giovani che lunedì 15 maggio si sono resi protagonisti di una rapina ai danni del Foot Locker, il celebre negozio di scarpe sportive a pochi passi da Piazza Borsa, in pieno centro a Treviso. Entrambi 18enni i malviventi, residenti in provincia di Vicenza, sono attesi proprio il 18 maggio dall'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia in cui la Procura presenterà la domanda di attenuazione della custodia cautelare, tramutandola in obbligo di dimora nel comune di residenza.

I due ragazzi, uno di origini senegalesi l'altro marocchine, avrebbero fatto irruzione nel negozio intorno alle 11 di mattina avrebbero minacciato e picchiato i commessi, un uomo di 42anni e una ragazza di 31, prima di scappare verso la stazione ferroviaria con due pantaloncini rubati. Avrebbero chiesto di provare i capi di abbigliamento ma il commesso, non vedendo più uscire uno dei due, sarebbe andato a controllare cosa stesse succedendo, scoprendo uno dei due ragazzi aveva nascosto il capo di abbigliamento per rubarlo.

A quel punto il 42enne ha chiamato la polizia cercando di trattenere il ladro ma l'amico del 18enne, per liberare il compagno, ha iniziato a prendere a calci il commesso, colpendolo più volte alla testa. In fretta e furia i due sono poi fuggiti verso la stazione dei treni. Pochi minuti dopo in Corso del Popolo è arrivata una volante della polizia di Stato e gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini nel negozio messo completamente a soqquadro. I due 18enni sono stati individuati pochi minuti più tardi dagli agenti della Polfer in stazione a Treviso e arrestati con l'accusa di rapina in concorso.

Per scongiurare altri episodi, i gestori hanno assoldato da ieri, 17 maggio, una società di vigilanza privata. «Ora ci sentiamo più sicuri» dicono i dipendenti.