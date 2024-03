Accerchiano un 15enne e lo rapinano, baby banditi fermati dalla polizia

Ancora violenza giovanile, questa volta nell'area delle fermate del bus a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Treviso. Un 15enne, intorno alle 12 di oggi, 6 marzo, è stato accerchiato, minacciato e rapinato del denaro che teneva nel portafogli. Grazie ad un intervento rapidissimo gli agenti delle volanti della polizia sono riusciti a fermare subito due dei tre aggressori, un 13enne che è stato subito affidato ai genitori, essendo non imputabile, ed un 15enne che è stato denunciato alla Procura per i minori di Venezia per rapina. La polizia sta cercando un terzo complice che è riuscito per ora a sfuggire ma che sarà probabilmente identificato già nelle prossime ore.

I protagonisti dell'episodio sono tutti giovani studenti trevigiani, a partire dalla vittima, un 15enne. Il giovane stava attendendo il bus per fare ritorno a casa quando improvvisamente viene avvicinato da un terzetto che lo minaccia: deve consegnare subito il denaro che tiene all'interno del portafogli. Lo studente, terrorizzato (forse che possa spuntare dalle tasche degli altri ragazzi una lama) cerca di divincolarsi dalla morsa ma gli viene strappato il portamonete che ha con sè, una piccola somma. Preso il bottino i rapinatori si incamminano verso il centro città, come nulla fosse, credendo di poter restare impuniti: si sbagliavano. Il 15enne ha infatti chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e nell'arco di pochi minuti è stato raggiunto da una volante della polizia. Il giovane ha raccontato la disavventura vissuta e descritto i giovani che lo avevano aggredito poco prima. L'allerta è stato subito diramato a tutto il centro e grazie alle telecamere di videosorveglianza due dei tre giovanissimi sono stati localizzati e poi accompagnati in Questura a Treviso.