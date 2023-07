Derubavano gli anziani con la tecnica dell'abbraccio: cinque rinviati a giudizio

Nove gennaio 2025. Questa la data della prima udienza nel processo che vedrà alla sbarra i 5 componenti di una banda, formata da persone di nazionalità rumena, che si sarebbero specializzate in aggressioni e furti ad anziani utilizzando la tecnica "dell'abbraccio". La posizione di una sesta persona (una donna) è stata stralciata perché irreperibile.

Questo l'esito dell'udienza preliminare svoltasi oggi, 20 luglio, davanti al gup Marco Biagetti. La "banda", che sarebbe stata composta da due uomini e quattro donne, avrebbe imperversato, nel corso dell'estate del 2022, in tutto il Nord Italia e in particolare in provincia di Treviso, dove avrebbe messo a segno tredici colpi tra rapine e scippi a Castelfranco Veneto il 1 giugno, a Ospedaletto, Padernello e Montebelluna il 9 giugno, a Mogliano Veneto l'11 giugno, a San Vito di Altivole il 14 giugno, a Volpago del Montello il 17 giugno, a Conegliano il 28 giugno. I romeni avrebbero colpito anche a Silea il 2 luglio, a Roncade il 4 luglio, a Nervesa della Battaglia il 5 luglio, a Oderzo il 24 agosto e a Castelfranco Veneto il 26 agosto.

Gli imputati, di cui quattro erano finiti in carcere, avevano come punto di ritrovo un Bed&Breakfast di Mestre da cui partivano la mattina per poi farvi rientro una volta messi a segno furti e rapine. Per spostarsi usavano auto intestate a terzi, cambiandole subito non appena venivano fermati per dei controlli stradali. Tra gli anziani derubati dalla banda un 91enne e alcuni over 70, che venivano avvicinati nei pressi dei supermercati, mercati, chiese, cimiteri e abitazioni. Raggiri accompagnati da minacce di morte nei confronti dei pensionati, derubati di orologi e monili per un bottino di svariate migliaia di euro.