Studentessa aggredita e picchiata all'uscita di scuola, interviene la polizia

E' stata aggredita e poi presa a schiaffi da un'altra ragazzina. Una sorta di "spedizione punitiva" quella che si è consumata venerdì scorso, poco dopo le 14, all'esterno dell'istituto tecnico economico "Riccati" di piazza Vittoria, nel centro di Treviso. A restarne vittima una studentessa minorenne dell'istituto che fortunatamente non è dovuta ricorrere alle cure mediche ma la sua versione dei fatti è stata verbalizzata dagli agenti delle volanti della Questura di Treviso che sono intervenuti al "Riccati" su richiesta di alcuni testimoni e della dirigente scolastica, Francesca Mondin. Cosa ha provocato il pestaggio? Per ora la madre della ragazza non ha ancora presentato una formale denuncia alla Questura, eventualità che potrebbe far partire un'indagine da parte della squadra mobile. Se così fosse saranno messe al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza che avrebbero immortalato l'episodio. Un fatto simile era accaduto il 25 gennaio, sempre all'uscita di scuola, quando si è scatenata una zuffa tra alcuni ragazzi che ha attirato l'attenzione di decine di studenti, sia del "Riccati" che delle vicine "Stefanini". L'assembramento di giovani ha portato in quell'occasione ad un intervento dei carabinieri, su richiesta della dirigenza della scuola, ma non ha avuto strascichi (non si sono peraltro registrati feriti e non è stato necessario far intervenire il Suem 118): la rissa aveva causato anche rallentamenti al traffico, sia delle auto che degli autubus della Mom. Un autista era stato costretto a scendere per chiedere strada agli studenti, venendo apostrofato dagli stessi. Nei giorni successivi la polizia locale aveva predisposto, nell'orario di uscita da scuola, un presidio di una pattuglia. Una misura che potrebbe, a questo punto, essere ripetuta come deterrente ad eventuali episodi di violenza.

Nei primi giorni di febbraio un'inchiesta dei carabinieri di Castelfranco Veneto aveva portato alla denuncia di sette bulli, protagonisti di un pestaggio nella zona della stazione delle corriere del centro della Castellana. In particolare un 16enne è stato malmenato perchè intervenuti in difesa di un altro ragazzi che era vittima di soprusi quasi quotidiani e botte gratuite. Il video dell'ultima aggressione era diventato virale sui social.